Похудела на 200 кг и абсолютно преобразилась: как сейчас выглядит «самая тяжелая женщина России»
Теперь ее аппетитным формам позавидуют многие.
Всего год назад Кристина Кашнякова носила не самый приятный титул для представительницы прекрасного пола. Ее без зазрения совести называли самой тяжелой женщиной в России, поскольку ее вес достигал 260 килограммов.
К проблемам со здоровьем добавились и разлады в семье. Девушке пришлось пережить расставание, инициатором которого стал ее любимый мужчина. Когда он указал на слишком объемную фигуру и ненасытный аппетит Кристины, ее взгляд на мир перевернулся.
Она отказалась от мучного и почти исключила из рациона сладости. Кристина также занялась спортом и купила себе велосипед, чтобы сжигать калории не только в тренажерном зале. Благодаря новому образу жизни ей удалось сбросить почти 200 килограммов, поэтому в эфире передачи «Малахов» она предстала в черном обтягивающем платье. Наряд подчеркнул роскошную фигуру красавицы с большими бедрами и сравнительно узкой талией.