Похудела на 200 кг и абсолютно преобразилась: как сейчас выглядит «самая тяжелая женщина России»

Всего год назад Кристина Кашнякова носила не самый приятный титул для представительницы прекрасного пола. Ее без зазрения совести называли самой тяжелой женщиной в России, поскольку ее вес достигал 260 килограммов.

К проблемам со здоровьем добавились и разлады в семье. Девушке пришлось пережить расставание, инициатором которого стал ее любимый мужчина. Когда он указал на слишком объемную фигуру и ненасытный аппетит Кристины, ее взгляд на мир перевернулся.

Она отказалась от мучного и почти исключила из рациона сладости. Кристина также занялась спортом и купила себе велосипед, чтобы сжигать калории не только в тренажерном зале. Благодаря новому образу жизни ей удалось сбросить почти 200 килограммов, поэтому в эфире передачи «Малахов» она предстала в черном обтягивающем платье. Наряд подчеркнул роскошную фигуру красавицы с большими бедрами и сравнительно узкой талией.