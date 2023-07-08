Похудела и постриглась под мальчика: блондинку Лелю из «Деффчонок» на свежем фото не узнать

Главной ролью в карьере Полины Максимовой стала Леля в популярном ситкоме «Деффчонки». В течение нескольких лет артистка перевоплощалась в предприимчивую героиню, что сделало ее по-настоящему знаменитой на всю страну.

С тех пор число поклонников девушки только увеличивается. И наблюдают они за Максимовой не только на экранах, но и в социальных сетях, где артистка ведет весьма успешный блог. Звезда «257 причин, чтобы жить» подробно рассказывает о своей жизни, а не так давно удивила пользователей сети, показав неожиданное преображение. Максимова, известная своими длинными светлыми волосами, решила состричь их, выбрав экстремально короткое каре.

Подписчики артистки остались в восторге от ее преображения. В комментариях они похвалили знаменитость за смелость и высоко оценили ее новый образ. Как отметили поклонники, короткие волосы прекрасно подходят актрисе и подчеркивают ее красоту.