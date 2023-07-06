Похудела и поседела: звезда «Сватов» резко сдала без видимой причины (фото)

Людмила Артемьева отказалась от участия в сериале «Сваты» и сконцентрировалась на работе в театре и съемках в других проектах. И хоть артистка продолжает радовать поклонников своим творчеством, у тех появился повод для беспокойства.

В Сеть попал новый снимок знаменитости, который мало кого оставит равнодушным. Фотографию на своей странице опубликовала коллега актрисы — Дарья Мельникова. В кадре она стоит рядом с именитыми коллегами на одной сцене. Оказалась среди них и Артемьева.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, как резко похудела и поседела Ольга Ковалева из нашумевшего проекта. Некоторые не сразу узнали в изможденной женщине обычно веселую, бодрую, пышущую здоровьем Артемьеву.

К счастью, со звездой все в порядке. Новый пугающий образ не более чем результат умелого грима, необходимого для роли.