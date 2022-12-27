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Киноафиша Статьи «Похудела и омолодилась»: сегодня 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать (фото)

«Похудела и омолодилась»: сегодня 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать (фото)

27 декабря 2022 09:15
«Похудела и омолодилась»: сегодня 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать (фото)

Звезда подверглась травле в Сети.

Лариса Гузеева не желает покидать ряды самых красивых актрис отечественного кинематографа. Однако в свои 63 года оставаться молодой и привлекательной звезде экрана не так-то просто.

На днях артистка поделилась в социальных сетях своими новыми фотографиями. Кадры произвели фурор: интернет-пользователи пришли к выводу о том, что Гузееву просто не узнать.

Поклонники принялись активно обсуждать преображение Ларисы Андреевны. При этом многие осудили знаменитость за то, что она якобы обратилась за помощью к косметологу или пластическому хирургу. Телеведущую упрекнули в том, что она лишилась самого главного и стала похожа на другую известную актрису.

«Похудела и омолодилась»: сегодня 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать (фото)

«Во время отпуска похудела и омолодилась», «Ботокс и филлеры как минимум», «Ну плохо же сделано лицо. По шаблону. А для актрисы жизненно важно сохранить индивидуальность», «Стала на себя не похожа», «Теперь я вижу Нонну Гришаеву», — гласят комментарии в Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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