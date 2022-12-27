«Похудела и омолодилась»: сегодня 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать (фото)

Лариса Гузеева не желает покидать ряды самых красивых актрис отечественного кинематографа. Однако в свои 63 года оставаться молодой и привлекательной звезде экрана не так-то просто.

На днях артистка поделилась в социальных сетях своими новыми фотографиями. Кадры произвели фурор: интернет-пользователи пришли к выводу о том, что Гузееву просто не узнать.

Поклонники принялись активно обсуждать преображение Ларисы Андреевны. При этом многие осудили знаменитость за то, что она якобы обратилась за помощью к косметологу или пластическому хирургу. Телеведущую упрекнули в том, что она лишилась самого главного и стала похожа на другую известную актрису.