Похудела до неузнаваемости: вот какой стала пышка из «Военного фитнеса» (фото)

Екатерина Соломатина попала в число актеров, которым повезло дебютировать на больших экранах еще в студенческие годы. Она получала небольшие роли и постепенно запомнилась зрителям. В отличие от своих коллег, голубоглазая красавица нечасто появлялась на театральной сцене из-за своего плотного съемочного графика. Благодаря чему сегодня в ее фильмографии можно насчитать более 100 работ.

Самые яркие картины с участием артистки — это многосерийные драмы «Военный фитнес» и «До смерти красива». Отличительной чертой привлекательной брюнетки в данных проектах стала ее пышная фигура. Но, к удивлению поклонников, актриса все же решила избавиться от лишних килограммов.

После похудения черты лица Екатерины изменились до неузнаваемости. Вместо пухлых щечек стали отчетливее видны скулы, а подбородок приобрел более острую форму. К тому же красавица теперь выглядит гораздо моложе своего возраста и не стесняется носить облегающие наряды.