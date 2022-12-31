Похудела до неузнаваемости: в этой стройной красотке невозможно узнать Мело из «Постучись в мою дверь»

Сейчас она сама может увести Серкана Болата.

Поклонники сериала «Постучись в мою дверь» запомнили не только главную экранную пару, но и доброжелательную Мело. Девушка с пухлыми щеками и задорным взглядом сразу расположила к себе зрителей.

В реальности оказалось, что исполнительница этой роли вовсе не обладает пышными формами. Эльчин Афаджан специально набрала вес, чтобы сыграть свою очаровательную героиню. Актриса всегда занималась спортом, и во время съемок ей было тяжело воздерживаться от тренировок.

Но после окончания сериала девушка смогла прийти в свою обычную форму.

Похудевшая на 20 килограмм Эльчин поделилась своим результатом в социальной сети и озадачила своих подписчиков. В стройной девушке теперь не узнать обворожительную пухлощёкую Мело. Она все также улыбчива, но теперь ее внешность вызывает куда больше комплиментов.