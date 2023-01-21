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Похудела до костей и растеряла обаяние: Маша из «Папиных дочек» напугала поклонников

21 января 2023 09:15
Похудела до костей и растеряла обаяние: Маша из «Папиных дочек» напугала поклонников

От одного взгляда на фотографии сердце сжимается.

Звезда серила «Папины дочки», Мирослава Карпович, поделилась сочными фотографиями из отпуска. На снимках девушка позирует в слитном голубом купальнике, который прекрасно подходит под общий фон, однако, фанаты обратили внимание на другое.

В глаза бросается болезненная худоба Мирославы. Актриса буквально тает на глазах. Мнение подписчиков, как всегда, разделилось. Одни просто желают Карпович хорошего отдыха:

«Хорошего отдыха и ярких впечатлений».

Другие делают акцент на внешности звезды:

«Мирочка, пожалуйста, набирай вес, солнышко. Не много, но 5 кг нужно бы. Очень худенькая. Переживаю».

Похудела до костей и растеряла обаяние: Маша из «Папиных дочек» напугала поклонников
Фото: соцсети, кадры из сериала "Папины дочки" (2007-2013)
Артем Пестов
Артем Пестов
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