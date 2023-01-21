Похудела до костей и растеряла обаяние: Маша из «Папиных дочек» напугала поклонников
От одного взгляда на фотографии сердце сжимается.
Звезда серила «Папины дочки», Мирослава Карпович, поделилась сочными фотографиями из отпуска. На снимках девушка позирует в слитном голубом купальнике, который прекрасно подходит под общий фон, однако, фанаты обратили внимание на другое.
В глаза бросается болезненная худоба Мирославы. Актриса буквально тает на глазах. Мнение подписчиков, как всегда, разделилось. Одни просто желают Карпович хорошего отдыха:
«Хорошего отдыха и ярких впечатлений».
Другие делают акцент на внешности звезды:
«Мирочка, пожалуйста, набирай вес, солнышко. Не много, но 5 кг нужно бы. Очень худенькая. Переживаю».