Похудела до 44 кг и чудом выжила: участи Веры из «Двух судеб» не позавидуешь

Карьерным трамплином для Екатерины Семеновой стал сериал «Две судьбы», в котором она исполнила роль Веры Розановой. Именно благодаря шоу миллионы поклонников узнали о талантливой артистке, которая после выхода сериала становилась все популярнее и популярнее. При этом далеко не все догадывались, как складывалась жизнь знаменитости вне объективов камер.

Как оказалось, личная жизнь Семеновой была полна неожиданных поворотов. Еще в студенчестве она встречалась с Антоном Табаковым, от которого родила сына. Но их отношения сошли на нет, и артистка начала роман с предпринимателем Ильей Медковым, которого жестоко убили в 90-х.

Смерть избранника стала большим ударом для актрисы, но, справившись с потерей, она стала женой бизнесмена Кирилла Сигала, от которого родила дочь Марию. Несмотря на общего ребенка, спустя пять лет они расстались, а после она начала встречаться с Алексеем Макаровым.

Но и этому союзу не суждено было стать счастливым. Спустя несколько лет Семенова рассталась с сыном Любови Полищук и вышла замуж за предпринимателя Геннадия, с которым переехала в Лондон. Артистка была уверена, что наконец-то нашла своего единственного мужчину, но в 2013 году подала на развод и вернулась в Россию.

Оставшись одна, Семенова очень переживала из-за разрушенного брака. У нее начались серьезная депрессия и нервная анорексия, в результате она похудела до 44 килограммов. Близкие артистки всерьез беспокоились за ее состояние, а сама она пыталась решить проблемы у психолога.

В итоге звезде «Двух судеб» удалось вернуться к привычной жизни. Она вновь снимается в кино и сериалах, но предпочитает не рассказывать о новых романах и концентрируется на работе.