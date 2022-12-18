Похудел на 50 килограмм и отрезал кожу: в этом мужчине невозможно узнать пчелку из «Кривого зеркала»

Александр Морзов смешил публику на протяжении долгих лет. Его самоирония и шутки над своими лишними килограммами всегда веселили зрителей. Даже не фанат программы «Кривое зеркало» хоть раз видел артиста в его знаменитом образе пчелы.

После многих лет жизни с избыточным весом юморист решился на операцию по уменьшению объема желудка. Это помогло ему справиться с проблемой, но тут появилось другая важная задача. Необходимо было избавиться от лишней кожи, которая обвисла. Комедиант снова оказался на хирургическом столе.

По окончанию операций Александр сильно преобразился.

На фотографиях, сделанных через несколько недель после своей второй процедуры, в мужчине почти невозможно разглядеть звезду юмористического шоу. Он явно стал выглядеть моложе и счастливее, а объем в области живот просто пропал.