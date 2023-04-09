Похудел на 40 килограммов: посмотрите, каким красавцем стал сын Дмитрия Нагиева (фото)

Кирилл, сын Дмитрия Нагиева, с молодых лет находится в центре внимания. Наследник шоумена считается секс-символом и покорителем женских сердец. Но не так давно с его внешностью произошли кардинальные перемены.

Дело в том, что 33-летний Кирилл похудел на 40 килограммов. Из дородного и брутального богатыря он превратился в стройного мужчину с острыми чертами лица. Также Нагиев-младший отпустил усы и щетину, которые придали его образу лощености и благородства. Нет сомнений, что теперь многочисленная армия его фанаток пополнится в несколько раз.

Десять лет назад Кирилл весил 130 килограммов. В какой-то момент он понял, что это стало серьезной проблемой — ему больше не предлагали роли в театре. Лишние кило Нагиев набрал из-за любви к фастфуду. Кирилл решил взяться за свое здоровье и постепенно пришел к ошеломительному результату. Он отказался от мяса, уехал в Индию, где занялся скайсерфингом. О метаморфозах Нагиева-младшего рассказали авторы «Экспресс газеты ».