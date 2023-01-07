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Похудел и взялся за голову: преображение сына Полищук заставит любого раскрыть рот от удивления

7 января 2023 19:30
Похудел и взялся за голову: преображение сына Полищук заставит любого раскрыть рот от удивления

Прошёл непростую школу жизни.

Мало кто может подумать, что жизненный путь Алексея Макарова был сложным и совсем незавидным. Кажется, что знаменитые родители являются залогом счастливого детства. Однако в этом случае все иначе.

Родившись в семье актеров Валерия Макарова и Любови Полищук, мальчик рос вовсе не избалованным ребёнком. После развода родителей он перестал общаться с отцом, а с первого по шестой класс учился в школа-интернате, куда отправила его мама. Этот этап закалил молодого Алексея, и он научился добиваться поставленных целей.

Все же пример родителей отразился на мужчине.

Макаров до сих пор не женат, хотя у него за плечами много романов и даже есть дочь. Актер признаётся, что он вёл не самый праведный образ жизни. Он любил выпить, и это стало привычкой. Но мужчина все таки одумался, избавился от пристрастия к алкоголю и сбросил 127 килограмм. Сейчас он выглядит даже лучше прежнего.

Похудел и взялся за голову: преображение сына Полищук заставит любого раскрыть рот от удивления

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Фото: соцсети, кадр из фильма "Сильная слабая женщина" (2010), Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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