Похудел и взялся за голову: преображение сына Полищук заставит любого раскрыть рот от удивления

Мало кто может подумать, что жизненный путь Алексея Макарова был сложным и совсем незавидным. Кажется, что знаменитые родители являются залогом счастливого детства. Однако в этом случае все иначе.

Родившись в семье актеров Валерия Макарова и Любови Полищук, мальчик рос вовсе не избалованным ребёнком. После развода родителей он перестал общаться с отцом, а с первого по шестой класс учился в школа-интернате, куда отправила его мама. Этот этап закалил молодого Алексея, и он научился добиваться поставленных целей.

Все же пример родителей отразился на мужчине.

Макаров до сих пор не женат, хотя у него за плечами много романов и даже есть дочь. Актер признаётся, что он вёл не самый праведный образ жизни. Он любил выпить, и это стало привычкой. Но мужчина все таки одумался, избавился от пристрастия к алкоголю и сбросил 127 килограмм. Сейчас он выглядит даже лучше прежнего.

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