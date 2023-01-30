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Киноафиша Статьи Похудел и сильно сдал: состояние Белого из «Бригады» взбудоражило россиян (фото)

Похудел и сильно сдал: состояние Белого из «Бригады» взбудоражило россиян (фото)

30 января 2023 15:00
Похудел и сильно сдал: состояние Белого из «Бригады» взбудоражило россиян (фото)

Актеру посоветовали отдохнуть.

В этом году один из самых любимых российских артистов Сергей Безруков отметит 50-летие. К сожалению, возраст дает о себе знать, и сегодня Саша Белый уже совсем не тот, что был 20 лет назад.

Недавнее фото Безрукова в соцсетях не на шутку взбудоражило поклонников. Актер выглядел похудевшим, уставшим и сильно осунувшимся. А борода только прибавила ему возраст. Подписчики пришли в неподдельный ужас от увиденного, ведь еще совсем недавно Сергей Витальевич казался моложавым и бодрым, как в свои лучшие годы. Поклонники удивились столь стремительным метаморфозам во внешности кумира и посоветовали ему чаще отдыхать.

Похудел и сильно сдал: состояние Белого из «Бригады» взбудоражило россиян (фото)

Звезда Сергея Безрукова взошла в 2002 году, когда на экраны вышел нашумевший сериал «Бригада». Криминальная драма о четырех друзьях, вставших на бандитский путь, покорила многих зрителей. Также актер снимался в сериале «Мастер и Маргарита», биографической картине «Высоцкий. Спасибо, что живой», комедии «Каникулы строгого режима» и других известных фильмах.

Фото: Кадр из сериала «Бригада», 2002, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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