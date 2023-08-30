Похудел и сделал пластику: главный красавец «Дома-2» стал брутальным мачо

Поклонники главной телестройки страны под названием «Дом-2» хорошо помнят одного из самых ярких участников шоу Антона Гусева. Когда молодой человек только пришел на лобное место, он сразу понравился многим участницам.

Но высокий, красавчик спортивного телосложения никак не мог определиться с собственными симпатиями, ухаживая то за одной, то за другой девушкой. Параллельно Антон Гусев, который с юных лет занимался боксом и плаванием, продолжал совершенствовать свою внешность.

Позже он женился на одной из самых желанных участниц проекта Евгении Феофилактовой и практически начал жить в спортзале. Кроме того, во время брака с ней он сделал две пластические операции: изменил форму носа и подтянул веки.

После развода он не стал заедать расставание, а довел свое тело до совершенства. Что бы ни происходило в личной жизни звезды, он продолжает публиковать в соцсетях откровенные снимки, из-за чего некоторые поклонницы называют его Аполлоном.