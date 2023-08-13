Похудел и поседел: темненького из «Иванушек» секс-символом больше не назовешь

В середине 90-х группа «Иванушки International» гремела на все постсоветское пространство, а ее участники были признанными секс-символами как среди девочек-подростков, так и среди более взрослой аудитории.

Сейчас одному из главных красавчиков коллектива, темненькому качку Кириллу Андрееву уже 52 года. Хотя певец за последние шесть месяцев привел себя в порядок, до кумира девчонок ему теперь далеко.

Как рассказал артист «Комсомольской правде», ему удалось скинуть уже 10 килограммов. И останавливаться на достигнутом он не собирается: хочет сбросить еще столько же. Постройневший Кирилл Андреев готовится к началу съемок художественного фильма о группе «Иванушки International» и о ее фанатах.

Правда, певцу не мешало бы еще вернуть шевелюре первоначальный цвет. Потому что годы не пощадили его, и теперь артиста можно называть не темненьким, а седым из «Иванушек».