Похудел и поседел: что творится с мужем Орбакайте, которого она прячет
Бизнесмен резко сдал.
Кристина Орбакайте всегда на связи со своими поклонниками. Но, когда дело касается семьи, звезда бывает довольно скрытна. Например, она крайне редко показывает фанатам супруга — бизнесмена Михаила Земцова.
Возлюбленные счастливы вместе вот уже 18 лет. За это время у пары появилась общая дочь Клавдия. Семья проживает в США, но часто путешествует по миру. Не так давно певица вместе с мужем, наследницей и сыном Дени Байсаровым от предыдущего брака отправилась в Венецию.
Интернет-пользователи и не надеялись, что знаменитость покажет им мужа, которого, казалось, намеренно прячет от публики. Но неожиданно дочь Аллы Пугачевой опубликовала в социальных сетях видео, где засветился и Земцов. И тогда многим стало ясно, почему артистка не горит желанием показывать своего благоверного.
Земцову всего 45 лет, но он уже полностью поседел. К тому же предприниматель сильно похудел, из-за чего выглядит болезненно. Одним словом, до статного красавца возлюбленному Орбакайте далеко.