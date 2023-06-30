Похудел и поседел: что творится с мужем Орбакайте, которого она прячет

Кристина Орбакайте всегда на связи со своими поклонниками. Но, когда дело касается семьи, звезда бывает довольно скрытна. Например, она крайне редко показывает фанатам супруга — бизнесмена Михаила Земцова.

Возлюбленные счастливы вместе вот уже 18 лет. За это время у пары появилась общая дочь Клавдия. Семья проживает в США, но часто путешествует по миру. Не так давно певица вместе с мужем, наследницей и сыном Дени Байсаровым от предыдущего брака отправилась в Венецию.

Интернет-пользователи и не надеялись, что знаменитость покажет им мужа, которого, казалось, намеренно прячет от публики. Но неожиданно дочь Аллы Пугачевой опубликовала в социальных сетях видео, где засветился и Земцов. И тогда многим стало ясно, почему артистка не горит желанием показывать своего благоверного.

Земцову всего 45 лет, но он уже полностью поседел. К тому же предприниматель сильно похудел, из-за чего выглядит болезненно. Одним словом, до статного красавца возлюбленному Орбакайте далеко.