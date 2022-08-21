Похудел и кардинально преобразился: звезда «Голоса» стал практически неузнаваем

Иеромонах Фотий так и не смог влиться в шоу-бизнес.

Прогремевшему на всю страну Иеромонаху Фотию прочили большое будущее в шоу-бизнесе. Зрителей «Голоса» буквально покорил образ уверенного в себе священника. Правда, среди профессионалов были те, кто в победу Фотия не верил. Одним из них оказался Александр Градский.

Сразу после окончания сезона Фотий исчез из поля зрения аудитории. Оказалось, что иеромонах принял решение не связывать себя с большой сценой, а предпочел небольшие камерные концерты. За последние пару лет Фотий похудел, а в одном из интервью сознался, что чувствует себя совсем другим человеком благодаря «новой» внешности.

Сейчас Фотий продолжает заниматься привычной жизнью, не забывая и о фигуре. От привычного образа у Мочалова осталась лишь густая борода и фирменный «хвостик».

Фото: социальные сети иеромонаха Фотия