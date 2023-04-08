Похудел до неузнаваемости: как сейчас выглядит Бакин из «Молодежки»

Создатели сериала о хоккейной команде «Медведи» потрудились на славу и на ведущие роли выбрали самых привлекательных молодых актеров. Одним из них стал Игорь Огурцов.

В многосерийной драме он сыграл вратаря Семена Бабина. Спортсмен оказался очень неуклюжим и поэтому смешным. Зрителям быстро запомнился и полюбился этот герой. А некоторые стали следить за успехами артиста, исполнившего эту роль.

И поклонникам было за чем наблюдать. После выхода «Молодежки» Огурцов стал сниматься в детективных, исторических и даже фантастических фильмах. Но перемены произошли не только на его карьерном пути. Внешность актера тоже заметно преобразилась, благодаря чему он стал еще краше. Мужчина похудел, а вместо пухлых щечек у него появился четкий овал лица и острый подбородок. К тому же, Игорь отрастил бороду и теперь почти не похож на вратаря Семена Бабина.