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Похожи на собачью конуру: вот какими были первые советские дачи

24 октября 2023 15:30
Похожи на собачью конуру: вот какими были первые советские дачи

Никакой рассады и русской печки.

Дачная культура уходит корнями в далекое прошлое. Еще в царской России представители зажиточных слоев населения отдыхали в загородных домах, подальше от городской суеты. В ранние советские годы подобие «дач» было у крестьян. Правда, такое жилье имело крайне странный вид.

«Вылепленные из глины конуры», — так очевидцы описывали необычные постройки.

Обитатели сел и деревень часто сооружали подобные пристройки, набивая их сеном. Назывались домики «логовищем». Но зачем же такое хлипкое жилье возводили рядом с традиционными деревянными избами?

Все дело в летней жаре. Когда от духоты невозможно было уснуть ночью, крестьяне перебирались в подобные «шалаши», наслаждаясь ночной прохладой. Впрочем, уже в 30-е рядом с такими глиняными домиками сосуществовали дачи в современном понимании этого слова, пишет Sport24.

Фото: Кадр из фильма «Берегись автомобиля» (1966)
Алла Новикова
Алла Новикова
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