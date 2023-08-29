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Похожи, как родные сестры: спустя 35 лет звезды «Комбинации» уже не те, что раньше

29 августа 2023 13:30
Похожи, как родные сестры: спустя 35 лет звезды «Комбинации» уже не те, что раньше

Трогательные снимки удивили поклонников.

Группа «Комбинация» впервые появилась на сцене 35 лет назад. За все время существования в коллективе сменилось множество певиц, но дольше всех солистками оставались Татьяна Иванова и Алена Апина. И, как оказалось, артистки до сих пор продолжают близко общаться.

Так, в своих социальных сетях Апина поделилась трогательным снимком с коллегой. В публикации певица поздравляет Иванову с днем рождения, отмечая, что впереди их ждут годы дружбы и плодотворного сотрудничества.

«Танька, у нас впереди еще столько же прекрасных лет и еще столько же не менее прекрасных дел», — признается исполнительница.

Подписчики Апиной остались в восторге от публикации. В комментариях они осыпали именинницу поздравлениями и отметили, как молодо выглядят певицы и как они похожи друг на друга.

«Ого, да вас не отличить», «Красотки, несмотря на возраст», — пишут пользователи Сети.

Похожи, как родные сестры: спустя 35 лет звезды «Комбинации» уже не те, что раньше
Фото: unsplash.com, @neapina / youtube.com, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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