Похожи, как родные сестры: спустя 35 лет звезды «Комбинации» уже не те, что раньше

Группа «Комбинация» впервые появилась на сцене 35 лет назад. За все время существования в коллективе сменилось множество певиц, но дольше всех солистками оставались Татьяна Иванова и Алена Апина. И, как оказалось, артистки до сих пор продолжают близко общаться.

Так, в своих социальных сетях Апина поделилась трогательным снимком с коллегой. В публикации певица поздравляет Иванову с днем рождения, отмечая, что впереди их ждут годы дружбы и плодотворного сотрудничества.

«Танька, у нас впереди еще столько же прекрасных лет и еще столько же не менее прекрасных дел», — признается исполнительница.

Подписчики Апиной остались в восторге от публикации. В комментариях они осыпали именинницу поздравлениями и отметили, как молодо выглядят певицы и как они похожи друг на друга.