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Похожи как две капли воды: вот как выглядит единственная дочь звезды «Сватов» Татьяны Кравченко

17 сентября 2022 17:15
Похожи как две капли воды: вот как выглядит единственная дочь звезды «Сватов» Татьяны Кравченко

Наследница феноменально похожа на мать.

Актриса Татьяна Кравченко снимается вот уже почти полвека, но всероссийскую славу ей принес сериал «Сваты», в котором она сыграла Валентину Петровну Будько. Мало кто знает, что у актрисы ей дочь Анна, невероятно похожая на звездную родительницу.

Дочь Анну Кравченко родила от второго мужа – продюсера киностудии «Ленфильм» Дмитрия Гербачевского – в 1986 году. Анна Гербачевская ведет непубличный образ жизни, но кое-что о ней все же известно.

Девушка выбрала профессию дизайнера и окончила факультет коммуникативного дизайна Национального Института Моды. Анна успела остепениться – несколько лет назад девушка родила дочь. Татьяна Кравченко души не чает в своих дочери и внучке.

Похожи как две капли воды: вот как выглядит единственная дочь звезды «Сватов» Татьяны Кравченко
Фото: Globallookpress.com, кадр из сериала "Сваты" (2008-2021), кадр из телепередачи "Семейный альбом" (2017)
Алла Новикова
Алла Новикова
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