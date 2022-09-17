Похожи как две капли воды: вот как выглядит единственная дочь звезды «Сватов» Татьяны Кравченко

Актриса Татьяна Кравченко снимается вот уже почти полвека, но всероссийскую славу ей принес сериал «Сваты», в котором она сыграла Валентину Петровну Будько. Мало кто знает, что у актрисы ей дочь Анна, невероятно похожая на звездную родительницу.

Дочь Анну Кравченко родила от второго мужа – продюсера киностудии «Ленфильм» Дмитрия Гербачевского – в 1986 году. Анна Гербачевская ведет непубличный образ жизни, но кое-что о ней все же известно.

Девушка выбрала профессию дизайнера и окончила факультет коммуникативного дизайна Национального Института Моды. Анна успела остепениться – несколько лет назад девушка родила дочь. Татьяна Кравченко души не чает в своих дочери и внучке.