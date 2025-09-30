Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса

Иронично, но она должна была появиться в оригинальном «Узнике Азкабана», но отказалась от роли.

НВО до сих пор активно ведет кастинг на роль Темного лорда, рассматривая в том числе и женщин, а потому неудивительно, что соцсети «бурлят». Впрочем, даже хейтеры новой, сериальной версии «Гарри Поттера» согласны с тем, что Тильда Суинон была бы лучшим выбором в такой ситуации.

Почему именно она? Во-первых, внешность. Книжный Волан-де-Морт описан как высокий, тонкий, с призрачной кожей и змееподобными чертами. Суинтон с её внешностью выглядит так, будто Джоан Роулинг писала портрет с неё.

Во-вторых, послужной список: Еще со времен Белой Колдуньи в «Хрониках Нарнии» Суинтон зарекомендовала себя как мастер сложных, многогранных и пугающих персонажей.

Ее андрогинная внешность, пронзительный взгляд и врожденная способность создавать леденящую душу атмосферу одним лишь своим присутствием идеально ложатся на образ могущественного черного мага.

Достаточно вспомнить ее Древнюю из «Доктора Стрэнджа» — мудрую, но пугающе суровую волшебницу, — чтобы понять: с ролью властелина темных сил она справится безупречно.

Ирония судьбы заключается в том, что Суинтон уже могла появиться в оригинальной саге — ей предлагали роль прорицательницы Сивиллы Трелони, от которой она отказалась. Теперь же у нее есть шанс вернуться во вселенную «Гарри Поттера» в образе главного антагониста.

