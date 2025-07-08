«Похоже на сговор»: незадолго до смерти Мягков на всю страну отрекся от коллег по «Иронии судьбы»

Артист так и не простил партнершам отношение к режиссеру.

Андрею Мягкову сегодня могло бы исполниться 87 лет, и в этот день, конечно, сразу принято вспоминать его Женю Лукашина. Ну а мы же лучше поговорим о последних публичных заявлениях великого артиста. Которые наверняка удивили бы поклонников «Иронии судьбы». Сорок три года подряд ему задавали одни и те же вопросы — и под конец жизни он честно сказал, что устал.

В том последнем интервью с Малаховым, которое вышло в эфир прямо в день его смерти, народный артист признался:

«С “Иронией судьбы” у нас перебор. Давно должна была всем надоесть».

Дома с супругой он новогоднюю классику не смотрел. Елка — живая, телевизор — без Лукашинa. Но куда горше прозвучало другое.

Мягков вдруг вслух удивился — почему актрисы, которых Рязанов снимал и обожал, не пришли проводить великого режиссера в последний путь.

«Почему никого не было на панихиде? Он же их обожал, всех этих девчонок! Я их видеть не могу. Это плохо, но это так. Мне не хочется их видеть».

Поимённо Мягков никого не называл, но и этого хватило.

«Он им делал карьеру… И вдруг — не прийти на панихиду, на прощание?! Я не понимаю этого. Похоже на какую-то обструкцию, сговор».

Мягков не строил догадок о причинах такого разлада — лишь пробросил, что, возможно, дело в ссоре Рязанова с Михалковым, из-за которой артистки якобы решили встать на сторону более перспективного, на тот момент, постановщика. Но подтверждений тому нет до сих пор.

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