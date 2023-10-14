Похоже на пытку: вот в каких условиях рожали в османском гареме

Здоровью беременных наложниц, которые вынашивали наследника для султана, уделяли огромное внимание. Само появление ребенка на свет превращалось в огромный праздник. Но вот женщине приходилось во время этого процесса испытать невероятные муки, больше похожие на пытки.

В гаремах Османской империи существовали специально отведенные комнаты для родов. Туда акушерка в «день икс» заносила особенное кресло. Выглядело оно пугающе, так как не имело сиденья: роженица должна была опираться на его ручки во время потуг.

Главный врач дворца мог помогать, однако ему не разрешалось видеть женщину. Поэтому все свои советы он давал из-за специальной ширмы, а акушерка действовала по его указаниям. Иногда на роды приглашали зрительниц — других рабынь, причем не спрашивая об этом беременную наложницу.

После того как малыш появлялся на свет, его тщательно мыли, обрабатывали кожу солью и медом и заворачивали в пеленки. Следующие шесть дней молодая мать должна была отдыхать и восстанавливаться, после чего в честь рождения ребенка устраивали праздник.