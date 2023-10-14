Похоже на пытку: не поверите, как предохранялись женщины в СССР

Защита от нежелательной беременности являлась весьма актуальной темой во времена Советского Союза. Однако медицина не могла предложить безопасных способов контрацепции, поэтому женщины не боялись опасных методов.

Так, нередко гражданкам СССР приходилось прибегать к спринцеванию. Суть процедуры заключалась в введении специального раствора непосредственно после полового акта. Девушке необходимо было смешать лимонную кислоту, уксус и воду, что, как были уверены медики, поможет ей не забеременеть.

Однако со временем медики доказали, что этот метод не является действенным. Он точно не избавит от беременности, к тому же может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Дело в том, что раствор отличается повышенной кислотностью, что может даже стать причиной ожогов и других серьезных проблем. И его постоянное использование точно не пройдет бесследно для организма.