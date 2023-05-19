Похоже на коврик для душа: дорогое платье турецкой красавицы высмеяли в Сети
Актриса дала неприятный повод посудачить о себе.
Демет Оздемир наконец-то вышла замуж. Но фурор от пышной свадьбы стал настоящим публичным фиаско. Сопернице Ханде Эрчел так и не удалось переплюнуть главную конкурентку.
На торжестве по поводу бракосочетания судачили лишь об одном. О платье невесты. Причем совсем не в положительном ключе. Провокационный выбор наряда актрисой неприятно удивил публику. Фанаты уверены, что, обладая миллионами долларов, Оздемир могла купить платье гораздо более нарядное и презентабельное.
На деле же оказалось, что актриса вышла к гостям не в наряде мечты, не в пробивающем на слезу белом платье, а в банном коврике, над которым осталось лишь поглумиться.
«Платье ужасное. Похоже на кухонное полотенце», «Да ладно, она богата, может себе хоть каждый день покупать новые дорогие и красивые платья, это бедным один раз только можно раскошелиться на свадебный наряд», «Времена платьев „баба на чайнике“», «Мне платье тоже не нравится, но это ее выбор», — пишут критики в Сети.