Похоже на коврик для душа: дорогое платье турецкой красавицы высмеяли в Сети

Демет Оздемир наконец-то вышла замуж. Но фурор от пышной свадьбы стал настоящим публичным фиаско. Сопернице Ханде Эрчел так и не удалось переплюнуть главную конкурентку.

На торжестве по поводу бракосочетания судачили лишь об одном. О платье невесты. Причем совсем не в положительном ключе. Провокационный выбор наряда актрисой неприятно удивил публику. Фанаты уверены, что, обладая миллионами долларов, Оздемир могла купить платье гораздо более нарядное и презентабельное.

На деле же оказалось, что актриса вышла к гостям не в наряде мечты, не в пробивающем на слезу белом платье, а в банном коврике, над которым осталось лишь поглумиться.