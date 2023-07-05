«Похоже на баню»: дом Кончаловского и Высоцкой вызвал оторопь у народа

Андрей Кончаловский успел пожить не только в России, но и за границей. Он покорял Голливуд и даже успел обосноваться в Италии, но последние годы живет вместе с Юлией Высоцкой в Подмосковье.

Так, местом для жизни супруги выбрали поселок Николина гора, где в 50-х годах прошлого века мать постановщика Наталья Кончаловская построила небольшой дом. Знаменитый режиссер решил сохранить наследие семьи и построил дом в том же месте.

Кончаловский признавался, что новый дом «обнял» особняк матери. Знаменитость надстроил один этаж и выкопал полуподвал. В оформлении же он ориентировался на русский национальный стиль.

В итоге дом Кончаловского и Высоцкой получился похожим на терем из сказок. Он полностью выстроен из дерева, а практически из любой части особняка можно увидеть дикую природу благодаря панорамному остеклению. Убранством, как признавался режиссер, занималась именно его супруга. Она использовала не только исконно русские элементы, но и причудливые предметы из других стран.

Знаменитости не раз говорили, насколько любят свой особняк, однако публика не разделяет их убеждений. Многие поклонники отмечают, что дом выглядит чересчур диковинно и не похож на место для жизни.

«Некрасиво», «На любителя, похоже на баню или турбазу», «Мне бы не хотелось в таком доме жить», «Не впечатляет»,

— делятся мнением пользователи Сети.