Похожа на звезду фильмов для взрослых: Лорак восхитила всех новым образом

Трудно поверить, что Ани Лорак уже 45 лет. За свою долгую сценическую карьеру певица совсем не изменилась — она все такая же стройняшка и красотка. Сейчас у исполнительницы очередной молодой и привлекательный бойфренд: вместе с испанцем Исааком Виджраку звезда отправилась в Арабские Эмираты.

Парочка решила отдохнуть в эмирате Абу-Даби. Лорак с удовольствием делится с поклонниками яркими кадрами из отпуска. На одном из фото артистка запечатлела себя в белом корсете и синих джинсах с высокой талией. Поклонники не смогли пройти мимо чудесной фигуры певицы и ее роскошных форм.