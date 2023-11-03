Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Похожа на звезду фильмов для взрослых: Лорак восхитила всех новым образом

Похожа на звезду фильмов для взрослых: Лорак восхитила всех новым образом

3 ноября 2023 19:45
Похожа на звезду фильмов для взрослых: Лорак восхитила всех новым образом

Красотка словно остановила время.

Трудно поверить, что Ани Лорак уже 45 лет. За свою долгую сценическую карьеру певица совсем не изменилась — она все такая же стройняшка и красотка. Сейчас у исполнительницы очередной молодой и привлекательный бойфренд: вместе с испанцем Исааком Виджраку звезда отправилась в Арабские Эмираты.

Парочка решила отдохнуть в эмирате Абу-Даби. Лорак с удовольствием делится с поклонниками яркими кадрами из отпуска. На одном из фото артистка запечатлела себя в белом корсете и синих джинсах с высокой талией. Поклонники не смогли пройти мимо чудесной фигуры певицы и ее роскошных форм.

Похожа на звезду фильмов для взрослых: Лорак восхитила всех новым образом

«Наконец-то смелые наряды», «Вау, красотка, пора сниматься в бикини», «Лорак совсем не идет быть скромницей. Больше тела!», «Эх, мне бы так выглядеть в ее годы», «Богиня красоты, ничего не скажешь», — прокомментировали снимок восхищенные подписчики певицы.

Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше