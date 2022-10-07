Похожа на жену как две капли воды: ахнете, увидев постаревшую любимицу Михалкова

Кинокарьеру актриса Елена Соловей начала еще в 1969 году. Но известной ее сделала работа с Никитой Михалковым. Артистка исполнила важные роли в таких его картинах, как «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова», «Раба любви». Режиссер не скрывал, что приступая к съемкам очередного фильма, сразу подыскивал роль для своей любимицы. А за кадром на площадке шептались, что у музы с постановщиком не только служебные отношения. Однако и Елена, и Никита на тот момент были уже несвободны.

В 1990-х Соловей приняла решение отказаться от блестящей карьеры и эмигрировать за рубеж. Вместе с детьми и мужем она перебралась в США. Свой поступок актриса объясняла то необходимостью лечения супруга, то страхом из-за смутных времен в России. Первое время они жили на заработки мужа Елены, занимавшегося ювелирным делом. Затем и Соловей возобновила работу, снимаясь в сериалах, играя на сцене местного русскоязычного театра и преподавая актерское мастерство для детей эмигрантов из России.

Некоторое время назад она появилась в студии шоу «Привет, Андрей!». Зрители едва узнали постаревшую блондинку Елену: с возрастом она стала очень похожа на законную жену Михалкова Татьяну — от прически и стиля одежды до модной оправы очков.