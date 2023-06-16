Похожа на воздушный шар: честное фото Рапунцель из «Дома-2» вызывает оторопь

Алена Рапунцель старается честно рассказывать о жизни миллионам своих подписчиков. Она не скрывает от них все детали своего быта, а не так давно шокировала фанатов, когда показала, как восстанавливалась после родов.

Как оказалось, Рапунцель, став мамой во второй раз, далеко не сразу смогла прийти в прежнюю форму. Выписавшись из роддома, она страдала от лишних килограммов, а в подтверждение своих слов девушка опубликовала снимок, сделанный практически сразу после рождения второго сына.

«Роды очень сильно влияют на фигуру и кожу», — уверена Рапунцель.

Звезда «Дома-2» смогла восстановиться только после месяцев постоянных тренировок. При этом она не ходила в спортзал, а занималась дома и практически не ограничивала себя в еде, так как была кормящей матерью.

Подписчики не прошли мимо «честной» публикации Рапунцель. В комментариях они похвалили ее за откровенный рассказ и признались, что она мотивирует их заниматься собой.