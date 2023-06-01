«Похожа на Теплякова»: россияне в ужасе от подурневшей Греты Тунберг

Грета Тунберг несколько лет назад буквально взорвала Сеть своими громкими высказываниями о миссии по спасению планеты и тем самым привлекла внимание общественности не только к глобальной проблеме, но и к своей персоне. Девочка, которая громким голосом говорила очевидные для всех взрослых вещи, смогла разворошить «осиное гнездо» и своей цели будто бы добилась.

Поговаривали, что за промоушеном маленькой звездочки стоит кто-то влиятельный, что до таких измышлений она «дошла» не сама. Но, как говорится, собака лает, ветер носит. Грета упорно продолжила делать свое дело, наплевав на злые языки.

На какой-то период девочка пропала с экранов, а затем появилась вновь. Правда, до неузнаваемости изменившейся. Узнать в нынешней девушке обаятельную, упорную и звонкую девчонку не сможет теперь даже самый преданный фанат.