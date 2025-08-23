«Похожа на советские аналоги»: новинку с Пересильд поставили в один ряд с «Москва слезам не верит» — у мелодрамы уже 7,4 балла

Здесь даже героев зовут Катя и Гоша.

Фильм с красноречивым названием «Мужу привет» скромно и тихо зашел в топы лучших мелодрам 2025 года. И совершенно не зря. Те, кто успел ознакомиться с трогательным произведением, уже сравнили его с классикой советского кино.

Прямую параллель с культовым «Москва слезам не верит» проводит даже режиссер картины Антон Маслов. Пасхалку оставил в именах главных героев.

Это вовсе не ремейк

В главных ролях звезды: Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков. Он — мужчина, переживший смерть жены. Она — женщина, чей супруг уже пять лет в коме. Cудьба будто сама подталкивает героев друг к другу, но сценаристы щедро насыпали драмы, так что легкой романтики не ждите.

Автор хоть и вдохновлялся «Москвой слезам не верит», но создает полностью самостоятельное произведение.

Режиссер Маслов все сделал для того, чтобы эта мелодрама была похожа на советские аналоги, — пишут зрители.

История звучит еще и современно: параллельно здесь разворачиваются линии детей, которые отражают проблемы поколения Z.

У подростков свои головные боли: первые заработки, первые сомнительные решения и, конечно, первые разочарования. В фильме вообще хватает актуальных тем — например, о том, что люди выбирают деньги, а не настоящие чувства.

Пересильд мастерски сыграла роль измученной женщины, над которой, как положено в мелодраме, в финале наконец-то сжалится судьба. Рейтинг на Кинопоиске уже добрался до 7,4 — после просмотра, кажется, что ты можешь горы свернуть ради своего счастья.

