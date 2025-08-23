Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Похожа на советские аналоги»: новинку с Пересильд поставили в один ряд с «Москва слезам не верит» — у мелодрамы уже 7,4 балла

«Похожа на советские аналоги»: новинку с Пересильд поставили в один ряд с «Москва слезам не верит» — у мелодрамы уже 7,4 балла

23 августа 2025 20:32
«Похожа на советские аналоги»: новинку с Пересильд поставили в один ряд с «Москва слезам не верит» — у мелодрамы уже 7,4 балла

Здесь даже героев зовут Катя и Гоша.

Фильм с красноречивым названием «Мужу привет» скромно и тихо зашел в топы лучших мелодрам 2025 года. И совершенно не зря. Те, кто успел ознакомиться с трогательным произведением, уже сравнили его с классикой советского кино.

Прямую параллель с культовым «Москва слезам не верит» проводит даже режиссер картины Антон Маслов. Пасхалку оставил в именах главных героев.

Это вовсе не ремейк

В главных ролях звезды: Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков. Он — мужчина, переживший смерть жены. Она — женщина, чей супруг уже пять лет в коме. Cудьба будто сама подталкивает героев друг к другу, но сценаристы щедро насыпали драмы, так что легкой романтики не ждите.

Автор хоть и вдохновлялся «Москвой слезам не верит», но создает полностью самостоятельное произведение.

Режиссер Маслов все сделал для того, чтобы эта мелодрама была похожа на советские аналоги, — пишут зрители.

«Похожа на советские аналоги»: новинку с Пересильд поставили в один ряд с «Москва слезам не верит» — у мелодрамы уже 7,4 балла

История звучит еще и современно: параллельно здесь разворачиваются линии детей, которые отражают проблемы поколения Z.

У подростков свои головные боли: первые заработки, первые сомнительные решения и, конечно, первые разочарования. В фильме вообще хватает актуальных тем — например, о том, что люди выбирают деньги, а не настоящие чувства.

Пересильд мастерски сыграла роль измученной женщины, над которой, как положено в мелодраме, в финале наконец-то сжалится судьба. Рейтинг на Кинопоиске уже добрался до 7,4 — после просмотра, кажется, что ты можешь горы свернуть ради своего счастья.

Ранее мы писали: Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет

Фото: Кадры из фильма «Мужу привет» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет «Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет Читать дальше 24 августа 2025
Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней Читать дальше 24 августа 2025
«Поставлю на учет!»: помните, как в фильме «Брат» Багрову «угрожали» в милиции — не все заметили в этой сцене ляп «Поставлю на учет!»: помните, как в фильме «Брат» Багрову «угрожали» в милиции — не все заметили в этой сцене ляп Читать дальше 24 августа 2025
«Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины «Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины Читать дальше 23 августа 2025
Балабанов не оставил выбора: в «Брате» Бодров не хотел произносить всего одну фразу — по итогу ее и запомнили Балабанов не оставил выбора: в «Брате» Бодров не хотел произносить всего одну фразу — по итогу ее и запомнили Читать дальше 23 августа 2025
«Шла на комедию, в итоге рыдала»: новый фильм с Васильевым оказалась с подвохом — актер сыграл свою самую необычную роль «Шла на комедию, в итоге рыдала»: новый фильм с Васильевым оказалась с подвохом — актер сыграл свою самую необычную роль Читать дальше 23 августа 2025
«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров «В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров Читать дальше 22 августа 2025
Тест для поклонников творчества Балабанова: покажет, как хорошо вы помните фильм «Брат» Тест для поклонников творчества Балабанова: покажет, как хорошо вы помните фильм «Брат» Читать дальше 22 августа 2025
Пока одни спорят о «Мастере и Маргарите», другие — открывают что-то новое: вот еще 5 экранизаций по Булгакову, о которых вы могли не знать Пока одни спорят о «Мастере и Маргарите», другие — открывают что-то новое: вот еще 5 экранизаций по Булгакову, о которых вы могли не знать Читать дальше 21 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше