«Похожа на прыщавого подростка»: звезда «Татьяниного дня» обнародовала пугающее фото
Актриса не скрыла неидеальную кожу.
Наталья Рудова показала поклонникам поразительный пример того, как можно любить и принимать себя любой. Актриса не побоялась осуждения и продемонстрировала свою внешность, которая оказалась далека от идеала.
В личном Telegram-канале звезда «Татьяниного дня» обнародовала пугающее фото. Блондинка сделала селфи, показав крупным планом свое лицо. Вся кожа артистки была покрыта красными высыпаниями.
«Похожа на прыщавого подростка», — поиронизировала над собой знаменитость, уточнив, что снимок без фильтров и фотошопа.
А чтобы поклонники не забили тревогу, она добавила, что фото сделано сразу после процедуры у косметолога, а значит, скоро от этих несовершенств не останется и следа.
Подписчики похвалили Рудову за смелость, подметив, что далеко не каждый публичный человек отважится на столь откровенный контент.
«Какая мужественная решительность», — подчеркнул один из фолловеров.