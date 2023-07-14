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Похожа на мумию: свежее фото Утяшевой вызывает неподдельный ужас

14 июля 2023 08:45
Похожа на мумию: свежее фото Утяшевой вызывает неподдельный ужас

Телеведущая столкнулась с возрастными изменениями.

Ляйсан Утяшева не так давно стала ведущей шоу «Выжить в Дубае». Вместе со своим мужем Павлом Волей несколько недель она провела в пустыне, о чем в подробностях рассказала в своих социальных сетях. И публикации знаменитости шокировали ее подписчиков.

Дело в том, что на снимках Утяшева предстала практически без косметики и каких-либо фильтров. Телеведущая похвасталась естественной красотой, и фанаты не могли не обратить внимания, как сильно изменилась ее внешность. По словам подписчиков, супруга Павла Воли похожа на настоящую мумию и выглядит значительно старше своих лет.

«Лицо как будто вниз поползло», «Мумия!», «Как вы постарели», «Это из-за солнца или старость взяла свое?» — пишут пользователи Сети.

Похожа на мумию: свежее фото Утяшевой вызывает неподдельный ужас

При этом многие порекомендовали Утяшевой как можно быстрее обратиться к косметологам, чтобы восстановить красоту. Однако телеведущая никак не прокомментировала эти предложения.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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