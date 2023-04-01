«Похожа на куклу Кена»: народ уже боится Бабкину (фото)
В погоне за красотой, она потеряла весь свой шарм.
Вряд ли поклонники народной певицы Надежды Бабкиной могли представить, что она станет жертвой пластики. Тем более, что артистка была ведущей шоу «Модный приговор» и за это время вполне могла узнать, что значит настоящая женственность и элегантность.
Впрочем, знаменитость решила всеми возможными способами вернуть молодость и сохранить свою красоту, что привело ее к хирургам, а также косметологам. Она сделала круговую подтяжку лица, изменила форму носа и установила виниры. Результат после всех процедур оказался удручающим. Женщина потеряла свой шарм, а в ее внешности некоторые пользователи даже разглядели мужские черты.
«Стала похожа на куклу Кена», «Я подумала на фото Леонтьев!», «Зачем так издеваться над собой?», «А что у вас с лицом?», «Какая была женщина красивая!», — отметили подписчики певицы.