«Похожа на куклу Кена»: народ уже боится Бабкину (фото)

Вряд ли поклонники народной певицы Надежды Бабкиной могли представить, что она станет жертвой пластики. Тем более, что артистка была ведущей шоу «Модный приговор» и за это время вполне могла узнать, что значит настоящая женственность и элегантность.

Впрочем, знаменитость решила всеми возможными способами вернуть молодость и сохранить свою красоту, что привело ее к хирургам, а также косметологам. Она сделала круговую подтяжку лица, изменила форму носа и установила виниры. Результат после всех процедур оказался удручающим. Женщина потеряла свой шарм, а в ее внешности некоторые пользователи даже разглядели мужские черты.