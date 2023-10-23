Похожа на клоуна Пеннивайза: как выглядела Ирина Шейк до славы (фото)

Ирина Шейк сегодня настоящий секс-символ с мировым именем. Женщины ей завидуют, а мужчины боготворят. Разумеется, так было не всегда.

Красавица родилась в Еманжелинске. Окончив школу, она уехала в Челябинск и поступила в экономический колледж. Параллельно увлеклась моделингом и начала участвовать в конкурсах красоты. Вскоре модели предложили первые контракты. В 2007 году она стала лицом бренда нижнего белья Intimissimi. С тех пор популярность дивы только росла.

Между тем многие спорят, насколько красота бывшей возлюбленной Брэдли Купера естественна.

В Сети есть архивные фотографии знаменитости, на которых она больше похожа не на звезду подиумов, а на клоуна Пеннивайза. Однако некоторые поклонники все же уверены, что под нож Шейк не ложилась, а ее внешность стала лучше благодаря умелым рукам косметолога.