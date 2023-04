Похожа на итальянскую диву: молодая Лайма Вайкуле разобьет ваше сердце (фото)

Лайме Вайкуле на днях исполнилось 69 лет. Латвийская певица и советская эстрадная дива выглядит как самодостаточный и сдержанный человек. Впрочем, в молодости она производила впечатление страстной и несдержанной натуры.

На заре музыкальной карьеры Лайма пробовала себя в кино. Она сыграла эксцентричных певиц в фильмах «Танцы на крыше», «Инспектор Гулл» и «Братья Рико». Последний из перечисленных представляет собой картину о детях итальянских эмигрантов в США. Появление артистки в этом фильме 1980 года достойно особого внимания. Здесь Вайкуле сама исполняет (а не озвучивает за других) песни She’s not a disco lady и You’re my everything.

Пышная шевелюра до плеч, тонкие выгнутые брови а-ля Грета Гарбо и дерзкая манера исполнения — на экране не просто актриса в эпизоде, а девушка-ураган, похожая на Анджелу Брамбати или Мину Маццини. Завораживающая внешность, как и шикарное исполнение песен, восхищает поклонников певицы и по сей день.