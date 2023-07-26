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Похожа на Франкенштейна: перекроенная грудь Славы вызовет оторопь даже у самых стойких

26 июля 2023 09:45
Похожа на Франкенштейна: перекроенная грудь Славы вызовет оторопь даже у самых стойких

Певица лишилась интимной жизни из-за изуродованного тела.

Певица Слава публично набросилась на звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Она выложила видео в социальной сети, в котором рассказала, что делала у врача целый ряд операций: корректировала руки, ноги, ягодицы и грудь. Если результатом первых трех она оказалась довольна, то бюст получился неудачным.

Слава показала грудь со страшными шрамами и незаживающими рубцами. Певица также поделилась, что одна грудь оказалась ниже другой, поэтому звезда почти на год лишилась интимной жизни и мучилась, пока не сделала повторную операцию в заграничной клинике.

Однако Тимур Хайдаров заявил, что Славу сразу предупреждали, что процесс заживления у всех пациентов проходит по-разному. Но она пренебрегла правилами реабилитации, а также проигнорировала предложение хирурга все исправить.

Стоит отметить, что за врача вступились и другие звезды. В частности, в его защиту выступили Гоар Аветисян, Филипп Киркоров и Яна Рудковская.

Похожа на Франкенштейна: перекроенная грудь Славы вызовет оторопь даже у самых стойких
Фото: Legion-Media, соцсети
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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