Похожа на Франкенштейна: перекроенная грудь Славы вызовет оторопь даже у самых стойких

Певица Слава публично набросилась на звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Она выложила видео в социальной сети, в котором рассказала, что делала у врача целый ряд операций: корректировала руки, ноги, ягодицы и грудь. Если результатом первых трех она оказалась довольна, то бюст получился неудачным.

Слава показала грудь со страшными шрамами и незаживающими рубцами. Певица также поделилась, что одна грудь оказалась ниже другой, поэтому звезда почти на год лишилась интимной жизни и мучилась, пока не сделала повторную операцию в заграничной клинике.

Однако Тимур Хайдаров заявил, что Славу сразу предупреждали, что процесс заживления у всех пациентов проходит по-разному. Но она пренебрегла правилами реабилитации, а также проигнорировала предложение хирурга все исправить.

Стоит отметить, что за врача вступились и другие звезды. В частности, в его защиту выступили Гоар Аветисян, Филипп Киркоров и Яна Рудковская.