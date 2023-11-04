Похожа на Бабу-ягу: Орбакайте ошеломила всех неудачным образом (фото)

Поклонники не смогли скрыть своего удивления при виде знаменитости.

После долгих путешествий Кристина Орбакайте вернулась в США, где живет вместе со своей семьей. Судя по социальным сетям, артистка окунулась в быт, но не смогла пропустить вечеринку в честь Хэллоуина.

Для праздника дочь Примадонны выбрала черный наряд. Она надела блузку и юбку, высокие сапоги в стразах и завершила образ париком и накладными ресницами. В похожей стилистике выбрали наряды и ее спутники, муж Михаил Земцов и дочь Клавдия.

Поклонники же совсем не оценили образ исполнительницы. По их мнению, артистка подобрала неудачный костюм. Каждая его деталь не выглядит красивой, он портит фигуру певицы, а особенно неуместно выглядят накладные ресницы.