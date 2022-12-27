Похожа на 60-летнюю старушку: народ ахнул при виде молодой жены Ричарда Гира

Ричард Гир связал себя узами брака с Алехандрой Сильва в 2018 году после нескольких лет отношений. Влюбленные ведут закрытый образ жизни, занимаясь воспитанием детей, лишь в редких случаях появляясь на светских мероприятиях и красных ковровых дорожках. При этом многие поклонники не скрывают, как сильно их шокирует выбор артиста.

Дело в том, что Сильва на 34 года младше своего звездного избранника. Однако выглядит знаменитость значительно старше своих лет и похожа на ровесницу голливудского актера.

«Похожа на старушку...», «Ей 39? Похожа на 60+», «Выглядит как бабушка», — делятся мнением пользователи Сети.

Также многие осудили Гира и за большую разницу в возрасте. Как уверены фанаты, ему не стоило жениться на такой молодой избраннице, ведь в ближайшие годы у него могут начаться проблемы со здоровьем, из-за чего он оставит супругу и детей совершенно одних.