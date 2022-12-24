Похож на Венцеслава: вы будете шокированы, увидев, как выглядит муж Инны Воловичевой из «Дома-2»

Благодаря шоу «Дом-2» Инна Воловичева обрела широкую популярность. Она запомнилась зрителям как покровительница Венцеслава Венгржановского. Девушка хотела найти пару неординарному участнику. Однако её собственные отношения на проекте оставляли желать лучшего.

Счастливую семейную жизнь экс-участница смогла построить лишь за пределами периметра. Похудевшая на 40 килограмм, она в 2011 году вышла замуж за Ивана Новикова, который на шесть лет младше девушки.

Супруг оказался обладателем непростого характер, но Инна смогла найти к нему подход и родила любимому дочь.

Девушка стала выкладывать подробности личной жизни в собственном блоге и вызвала не малый интерес к своему мужу. Иван сильно напоминает её подписчикам Венцеслава. Они оба обладают строгими чертами лица и пронзительными карими глазами.