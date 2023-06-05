Похож на собственную тень: поклонники Виторгана бьют тревогу (фото)

Эммануил Виторган в декабре прошлого года отметил свое 83-летие. Артист долго держал себя в превосходной форме, но недавно поклонников изумил его блеклый вид. Сегодня Виторган похож на собственную тень.

Недавно актер, его супруга Ирина Млодик и две их маленьких дочери посетили одно мероприятие. Эммануил Гедеонович выглядел болезненно и еле стоял на ногах. Поклонники забили тревогу, ведь их кумир сдал буквально за считанные месяцы.

Повод для переживаний действительно есть. Недавно Виторган попал в больницу после празднования годовщины своей творческой деятельности. Причину госпитализации не раскрывают ни актер, ни его жена. Но фанаты пришли к выводу, что у актера проблемы с сердцем. Судя по его плачевному внешнему виду, Виторган пока не восстановился после выписки.

Много времени и сил у актера также отнимают его младшие дети. Виторган решился на отцовство уже ближе к 80 годам, что вызвало резонанс в обществе. У актера есть старшие наследники от первых двух жен, поэтому его поступок мало кто понял.