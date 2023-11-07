Похож на Бойко: Порошина спустя почти 5 лет перестала скрывать лицо сына (фото)

Мария Порошина больше не держит фанатов в курсе событий. Актриса засекретила личную жизнь и долгое время прятала от всех младшего сына Андрея.

Звезда забеременела, когда была в браке с Ильей Древновым. Однако артист знал, что малыш не от него. Вскоре супруги официально расторгли брак.

Личность отца своего пятого ребенка знаменитость не раскрывает. Поклонники долго ждали, когда же увидят кроху. Редкие кадры с наследником артистки появились в шоу «Судьба человека» и тут же стали предметом обсуждения в Сети.

Многим показалось, что мальчик растет копией Ярослава Бойко, с которым блондинке приписывали страстный роман.

«Мне одной кажется, что мальчишка на Бойко похож?», «Не Бойко ли отец?» — пишут одни.

Другие к подобным замечаниям отнеслись с долей иронии.