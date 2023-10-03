Похож как две капли воды: у Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын
Семейная тайна вышла наружу.
Вячеслав Добрынин получил письмо от своего внебрачного сына, но пока не спешит восстанавливать родственные связи. Альберт Штефан молчал семь лет, однако теперь хочет наладить общение со своим отцом.
О том, что в его жилах течет кровь известного музыканта, житель Железногорска узнал в 2016 году. Мама Альберта посчитала, что больше нет смысла хранить эту тайну. Светлана рассказала наследнику, что закрутила роман с певцом, когда тот был на гастролях в Красноярске.
Впоследствии артист уехал обратно в Москву, а его возлюбленная узнала, что беременна. Она поехала вслед за избранником. Однако хэппи-энда не случилось: мать знаменитости была против этих отношений. Она дала от ворот поворот будущей невестке, заметив, что ее сын только начинает строить карьеру и отцовство может ему помешать.
Штефан, который, к слову, как две капли воды похож на звезду, не держит обиду на родителя и уточняет, что всего лишь мечтает познакомиться с ним. При этом мужчина уверяет, что корыстных целей не преследует. Он работает начальником отдела IT-технологий на горнолыжном курорте и на свое благосостояние не жалуется.