Похож как две капли воды: этот парень утверждает, что является внебрачным сыном Губина

Андрей Губин не избежал участи многих популярных коллег. У него объявился внебрачный сын, которому музыкант совсем не обрадовался.

О родстве со знаменитостью несколько лет назад заявил некий Максим Кваснюк. Юноша уточнил: пиар ему не нужен, он хочет всего лишь познакомиться с отцом, о котором мать рассказала ему слишком поздно.

Но исполнитель в историю о том, что одно из свиданий с фанаткой закончилось беременностью, не поверил. Певец не стал отрицать, что иногда позволял себе интимные связи с поклонницами, но подчеркнул, что всегда был осторожен. Звезду нисколько не смутило, что парень похож на него как две капли воды, да еще и увлекается музыкой.

«Сильно похож. Губин очень талантливый человек, думаю, если это действительно его сын, то талант у него проявится», «Правда, очень похож на Губина в молодости», — писали в Сети.

Вот только правда оказалась на стороне артиста. ДНК-тест показал, что Кваснюк не может быть сыном Губина.