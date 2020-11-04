«Похорошел»: Паулина Андреева объяснила, как изменился Федор Бондарчук за последние пять лет

Недавней гостьей авторского шоу Федора Бондарчука «Кино в деталях» стала Паулина Андреева. Беседа режиссера и актрисы с самого начала оказалась немного неловкой, ведь пара живет вместе в законном браке. Кстати, именно шоу сало для них судьбоносным: пять лет назад Андреева также пришла на «Кино в деталях», после которого закрутился роман между звездами. Он привел к разводу Федора со Светланой Бондарчук и последующему браку с Паулиной.

«Я изменился?» — задал вопрос супруге Федор.

«Ты похорошел», — искренне сделала комплимент мужу Андреева.

Однако темой эпизода стала не личная жизнь Паулины, а ее сценарий для сериала «Псих», постановщикам которого выступил Бондарчук. Для актрисы это дебют в качестве «закулисного» игрока. По словам знаменитости, неоценимую помощь в написании сюжета ей оказал опыт обращения к психологии, который она приобрела несколько лет назад.

По сюжету главный герой, которого мастерски воплощает на экране Константин Богомолов, — талантливый психотерапевт, умеющий разбираться с причудливыми переплетениями. Правда, у персонажа, несмотря на его напускное спокойствие, имеются серьезные проблемы, с которыми не мешало бы разобраться психологам.