«Похоронят» в Москве: заявление американского рэпера в России произвело фурор

В эти выходные в столице России прошел первый хип-хоп фестиваль Banger Fest, на котором известнейший американский рэп-исполнитель Tekashi69, он же 6IX9INE, огорошил публику сенсационным заявлением.

«Я не боюсь приезжать к вам, потому что вы моя семья, а Россия — мой второй дом. Если я умру, то не отправляйте меня в Америку, похороните меня в России», — цитирует рэпера телеграм-канал Mash .

Это уже не первый визит 26-летнего Даниэля Эрнандеса (а именно так исполнителя зовут на самом деле) в нашу страну. В 2018-м он выступал в столице вместе с одним из главных рэперов России, Фараоном, и даже планировал провести концертный тур. Но от этой идеи пришлось отказаться, потому что Tekashi69 должен был сдавать выпускные экзамены в средней школе. В итоге, кстати, он ее так и не закончил.

Cейчас же артист принял решение приехать в РФ, несмотря на многочисленные предупреждения Госдепартамента США. По словам «короля соцсетей», как Эрнандес называет себя сам, он не боится никаких санкций, а в России у него слишком много поклонников, чтобы от них отказываться.