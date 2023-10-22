Похороны с участием Пугачевой не обошлись без скандала: люди боялись к ней подходить

Алла Пугачева всегда обладала незыблемым авторитетом среди российских знаменитостей. Все знают, что попадание в немилость к Примадонне означает по меньшей мере серьезные проблемы, а то и вовсе конец любой карьеры. А на похоронах близкого друга певицы люди даже не решались подойти к скорбящей артистке.

Весной этого года не стало Валентина Юдашкина. Дизайнер в течение нескольких лет боролся с онкологическим заболеванием. После объявления о смерти кутюрье живущая за границей Пугачева сразу отправилась в Россию на похороны. На церемонии певица держалась обособленно.

В Сети пошли слухи, что российские звезды не стали даже здороваться с Примадонной.

Дочь модельера Галина Юдашкина опровергла эту информацию. В интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» девушка сообщила, что обстановка не располагала к светскому общению. Алла Борисовна была просто не в себе после потери друга, хотя и старалась всеми силами поддержать вдову Юдашкина и саму Галину.