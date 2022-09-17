Похороны поспособствовали: принц Уильям показал свое истинное лицо

Британцы попрощались с Елизаветой II — гроб с телом Ее Величества провезли по улицам Лондона. Участие в траурной процессии приняли члены королевской семьи, тяжело переживающие утрату.

Теперь в Сети одна за другой появляются подробности с похорон королевы. Особенное внимание уделяется поведению принца Уильяма и его брата — принца Гарри. Им пришлось снова пережить то, что они испытали, когда провожали в последний путь свою мать — принцессу Диану.

Убитый горем принц Уильям разговорился с одним из британцев и откровенно поведал о своих чувствах. «Он признался, что ему было невероятно тяжело, поскольку все в тот день напоминало ему о похоронах матери», — цитирует инсайдера портал The Telegraph.

Отметим, что в 2017 году принц Уильям дал интервью, в котором подчеркнул, что похороны мамы стали самым большим испытанием в его жизни. Внук Ее Величества потерял мать, когда ему было всего 15 лет.