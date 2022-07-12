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Похороны откладываются на месяц: откровения экс-супруги Пьера Нарцисса вызвали оторопь

12 июля 2022 09:27
Похороны откладываются на месяц: откровения экс-супруги Пьера Нарцисса вызвали оторопь

Семья певца в Камеруне до сих пор не организовала погребение.

Пьер Нарцисс, который скончался в конце июня, до сих пор не похоронен. В Москве церемония прощания с исполнителем переносилась дважды. Причиной стали бюрократические сложности: бывшая жена певца Валерия Калачева никак не могла уладить формальности с документами. Женщина собиралась похоронить экс-супруга в столице и даже уже нашла место на кладбище. Но этому воспротивились родные Нарцисса в Камеруне.

Мать и сестра певца настояли, чтобы тело исполнителя транспортировали за рубеж. Юридическими и финансовыми вопросами пришлось заниматься Калачевой. И теперь она узнала, что похороны Нарцисса на его родине снова откладываются. Погребение запланировано только на конец июля, то есть с момента смерти певца пройдет уже месяц. Валерия считает, что родственники бывшего мужа неправильно поступают по отношению к его памяти.

«Между нами холодные отношения», — призналась Калачева в беседе с изданием «СтарХит».

А близкий друг певца Сергей Дворцов уверен, что мать Нарцисса просто помешалась от горя. По его информации, она предполагает, что ее сына могли убить в Москве. И никакие доводы о том, что Пьер скончался в больнице после тяжелой болезни, не помогают.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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