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Похороны Мирошниченко обернулись неожиданностью: звезды проводили с особым размахом

7 августа 2023 14:35
Похороны Мирошниченко обернулись неожиданностью: звезды проводили с особым размахом

Звезды искренне любили прославленную актрису.

В понедельник в МХТ имени Чехова проходило прощание с Ириной Мирошниченко. Актриса скончалась на прошлой неделе в реанимации. Женщина попала в больницу еще 30 июля с тяжелой формой гриппа. Также врачи обнаружили у нее опухоль, проблемы с почками и желудком. Артистку пытались ввести в искусственную кому и оставить на ИВЛ, но это не помогло: Мирошниченко скончалась 3 августа.

После того как новость о смерти актрисы стала достоянием общественности, практически все звезды российского шоу-бизнеса поделились скорбными публикациями в социальных сетях, также отметились знаменитости и на прощании.

Несмотря на то, что Ирина Петровна уже долгие годы не снималась в кино, проводить ее в последний путь явились многие деятели искусства. На церемонию приехали Лев Лещенко, Сергей Чонишвили, Марины Зудина с сыном Олега Табакова, Евгений Миронов, Константин Хабенский и многие другие, передает «Московский комсомолец».

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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