Похороны Мирошниченко обернулись неожиданностью: звезды проводили с особым размахом

В понедельник в МХТ имени Чехова проходило прощание с Ириной Мирошниченко. Актриса скончалась на прошлой неделе в реанимации. Женщина попала в больницу еще 30 июля с тяжелой формой гриппа. Также врачи обнаружили у нее опухоль, проблемы с почками и желудком. Артистку пытались ввести в искусственную кому и оставить на ИВЛ, но это не помогло: Мирошниченко скончалась 3 августа.

После того как новость о смерти актрисы стала достоянием общественности, практически все звезды российского шоу-бизнеса поделились скорбными публикациями в социальных сетях, также отметились знаменитости и на прощании.

Несмотря на то, что Ирина Петровна уже долгие годы не снималась в кино, проводить ее в последний путь явились многие деятели искусства. На церемонию приехали Лев Лещенко, Сергей Чонишвили, Марины Зудина с сыном Олега Табакова, Евгений Миронов, Константин Хабенский и многие другие, передает «Московский комсомолец ».